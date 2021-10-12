Джикия объяснил гол через себя и пошутил над российскими нападающими

Джикия о забитом голе Словении в матче отбора к ЧМ: задачей было просто попасть по мячу

Защитник сборной России Георгий Джикия в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу над Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Футболист заявил, что все игроки команды бились до последнего, понимая важность победы. «Моей задачей была просто попасть по мячу, желательно в ворота. Был сложный мяч, сложная траектория, которую я рассчитал», — объяснил он гол через себя. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в матче забивали только защитники, Джикия пошутил о том, что и сам «потерял» российских нападающих.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Джикия.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.