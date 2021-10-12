Главный негодяй UFC получил нового соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль получил нового соперника — он подерется с британцем Леоном Эдвардсом. Об этом сообщает MMA Junkie.

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вернется в октагон 11 декабря. Схватка пройдет в рамках ивента UFC 269. В главном бою турнира Чарльз Оливейра и Дастин Порье поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе.

Масвидаль выступит впервые с апреля 2021-го. Тогда он потерпел поражение в поединке за пояс чемпиона в полусреднем весе против Камару Усмана. Американец — обладатель особого титула «Главного негодяя UFC».

Масвидаль выиграл особый пояс в ноябре 2019-го. Тогда он досрочно закончил поединок против Нэйта Диаса. На данный момент это последняя победа для Масвидаля. За боем с Диасом последовали поражения в двух титульных поединках против Усмана. На проведение первого боя против чемпиона американец согласился за шесть дней до самого ивента.

Масвидаль известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету 35 побед при 15 поражениях.