«Главный негодяй UFC» призвал бойцов объединиться в борьбе за достойные гонорары

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль раскрыл причины, по которым спортсменам в единоборствах сложно рассчитывать на повышение гонораров. Об этом сообщает MMA Fighting.

Масвидаль отметил, что хотел бы добиться улучшения условий и достойных гонораров для коллег из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако американец считает, что спортсмены разобщены.

«Бойцы — редкие индивидуалисты. А нам необходимо объединяться ради общих интересов. В этом и скрывается наша проблема», — призывает Масвидаль, который удерживает специальный титул «Главного негодяя UFC».

Руководство UFC неоднократно сталкивалось с критикой относительно гонораров бойцов, которые существенно ниже, чем в профессиональном боксе, несмотря на популярность MMA. Журналист Ариэль Хельвани 15 сентября сообщил, что отдельные представители индустрии планируют организацию новой лиги MMA, где интересы бойцов будут защищены путем создания профсоюзов и предоставления страховок.

Летом 2020-го издание The Athletic поделилось итогами опроса среди профессиональных бойцов MMA. Большинство респондентов высказались за создание профсоюза. Лидером такого объединения они хотели бы видеть звезду UFC Конора Макгрегора.