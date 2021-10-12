Российских болельщиков избили после матча со Словенией

Словенские фанаты избили россиян после матча отбора к ЧМ-2022, один попал в больницу

Российских болельщиков избили после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, на россиян было совершено нападение фанатами сборной соперника. «После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать», — рассказал пострадавший.

Отмечается, что один из россиян попал в больницу с переломами и множественными ушибами. Ему должны были сделать операцию, но мужчина отказался по причине отлета в Россию. Местные правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе 11 октября и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров российская команда лидирует в таблице группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию, игроки которой имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022.