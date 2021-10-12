Бывший футболист сборной России описал игру команды одной фразой

Билялетдинов о победе сборной России над Словенией: игра забудется, а три очка останутся

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу команды над Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игра сборной одной фразой? Игра забудется, но три очка останутся», — описал матч футболист. По его мнению, россиянам удавалось больше прессинговать, чем в матче со Словакией и провести несколько хороших отборов, однако в остальном это были две одинаковых встречи.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По итогам восьми туров команда Валерия Карпина стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.