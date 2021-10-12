Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Маркина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью первого руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимира Маркина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат призналась, что была знакома с Маркиным «шапочно», однако еще работая в Нью-Йорке «изучала его по телевизору» и следила за его работой. «Он стал первым руководителем пресс-службы федерального ведомства, который создал настоящую информационно-сетевую историю», — написала она.

Среди прочих достижений в работе Маркина Захарова отметила регулярное инициативное комментирование. «Не когда журналисты изнемогают от бессилия достучаться до пресс-секретаря. Но сам пресс-секретарь отвечает на запросы оперативно, просчитывает информационные поводы, реагирует инициативно», — указала она.

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Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Маркину удалось подтянуть региональные представительства Следственного комитета в федеральное информационное поле. «Не мямленье, а вещание, единый дизайн задников, использование телесуфлеров, постановка спикера в кадре. Региональные отделения явно проходили инструктаж. Тон задавал Владимир Маркин», — перечислила она. Она отметила, что под его руководством пресс-служба СК доказала, что можно быть «если не открытыми, то информационно цивилизованными».

«Ярких было и будет много. Владимир Маркин такой один... Мои соболезнования», — заключила официальный представитель МИД России.

Ранее 12 октября стало известно о смерти Владимира Маркина в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Он умер дома в Москве. Позже Следственный комитет России подтвердил его кончину.

Владимир Маркин родился в 1956 году, он был первым официальным представителем СК при прокуратуре с 2007 года, а затем и самостоятельного ведомства СКР с 2011 года, дослужился до чина государственный советник юстиции 3-го класса и звания генерал-майор юстиции.

В октябре 2016 года Маркин ушел из СКР, став первым заместителем гендиректора компании «РусГидро». Он также руководил комитетом Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.