Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. В ходе переговоров стороны «инвентаризировали» проблемы в отношениях, заявила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Захарова оценила переговоры с Нуланд, подчеркнув, что никто не ожидал «феерического события». По ее словам, Нуланд не обладает соответствующими полномочиями — «решать все вопросы сразу». Захарова назвала состоявшийся диалог «инвентаризацией» проблемных вопросов.

«При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», — подчеркнула официальный представитель российского МИД. Сама Нуланд ушла со Старой площади после диалога удовлетворенной.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал визит Нуланд в Москву. Глава государства рассказал, что среди прочего она обсуждает возможные контакты на высшем уровне. Путин добавил, что у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения с американским президентом Джо Байденом. Москва намерена работать с любым лидером США, избранным гражданами государства.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она провела встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Дипломаты рассмотрели вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой области. По итогам переговоров замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии.