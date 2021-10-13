В Польше допустили штраф для «Газпрома» из-за «закручивания вентиля»

Евросоюз может оштрафовать российский «Газпром» из-за роста цен на газ. Такую возможность допустил польский эксперт Войцех Якубик в эфире Radio Maryja, его цитирует РИА Новости.

Также Еврокомиссия (ЕК), по его словам, может предложить ряд решений для защиты ЕС от злоупотреблений.

«Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, "Газпромом"», — заявил он.

Специалист добавил, что ранее ЕК уже оштрафовала Google и Facebook, при этом к «Газпрому» относилась снисходительно.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в четыре раза. 6 октября стоимость топлива превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, однако 7 октября цены на газ упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займет несколько месяцев и завершится в начале 2022 года.