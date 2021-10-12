Евросоюзу предсказали поражение в конфликте с Польшей

Евросоюз непременно проиграет в конфликте с Польшей. Такой прогноз сделал журналист The Telegraph Мэтью Линн.

По его словам, после того как Конституционный суд Польши подтвердил превосходство польских законов над европейскими, страна уже взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Обозреватель отметил, что после данного решения даже появились мрачные угрозы лишить Варшаву финансирования, чтобы заставить ее повиноваться. «Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — подчеркнул Линн.

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Журналист также заявил, что, если ЕС попытается загнать Польшу в общий строй, то это обернется для него очередным кризисом, с которым он не в силах справиться. Так, Линн объяснил, что, имея собственную валюту и центробанк, Польша может не бояться Европейского центрального банка (ЕЦБ), так как у Евросоюза нет рычагов давления на нее.

Примат европейских законов над национальными — ключевой принцип в процессе евроинтеграции. При этом польские политики неоднократно настаивали на изменении такого положения, утверждая, что подобный закон ставит под угрозу благосостояние страны. По мнению польских судей, конституция республики стоит выше любых других правовых норм. Она должна лежать в основе деятельности всех государственных органов Польши, а президент страны имеет право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.

Однако Евросоюз неоднократно критиковал решения Варшавы, угрожая санкциями. Пока в ЕС не определили объем штрафных мер.