В Польше рассказали о последнем шансе остановить «Северный поток-2»

Бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек рассказал о том, что у Евросоюза (ЕС) есть последний шанс остановить проект «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Biznes Alert.

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По его словам, если обнаружится, что «Газпром» запускает газопровод без необходимой сертификации, то Еврокомиссия (ЕК) должна будет немедленно приостановить «Северный поток-2» и пригрозить финансовыми штрафами. Польский политик призвал европейские власти к соответствующим действиям и подчеркнул, что Россия якобы использует данный проект как геополитическое оружие.

Ранее польский аналитик Даниэль Чижевский заявил, что владельцами «Северного потока-2» могли бы стать европейские партнеры газопровода. В этом случае проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза, что позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Чижевский считает, что владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в число которых вошли Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра». Тем не менее такой сценарий аналитик назвал «крайним вариантом».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займет несколько месяцев и завершится в начале 2022 года. 4 октября первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.

