Олимпийская чемпионка отреагировала на шутку Нурмагомедова об избиении в метро

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на сторис российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Ее слова приводит Sport24.

Журова раскритиковала шутку 33-летнего спортсмена. По ее мнению, она задевает жертву избиения в столичном метро. Журова также допустила, что публикацию мог сделать не лично боец, а представитель его пресс-службы. «Эта шутка абсолютно неуместна. Понятно, что они хотели подколоть Конора Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица», — убеждена она.

Ранее у себя в Instagram Нурмагомедов опубликовал шутку. Фотографию Макгрегора он сопроводил надписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Таким образом, он отреагировал на новости о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил пассажира метро, которого избили трое дагестанцев после того как он вступился за девушку.

11 октября Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» жертве нападения в столичном метро. Глава СК отметил, что молодой человек проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

4 октября трое дагестанцев избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира московского метро. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганство.