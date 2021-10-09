Критику ринг-герлз от Нурмагомедова объяснили его кавказским происхождением

Боец UFC Агапова о критике Нурмагомедова в адрес ринг-герлз: на Востоке мужчины другие

Девушка-боец UFC Мария Агапова в интервью YouTube-каналу USACHEV TV прокомментировала критику бывшего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ринг-герлз.

Она посчитала, что причина недовольства спортсмена — его кавказское происхождение. «На Востоке мужчины другие, они не любят видеть своих женщин в таком виде. Кавказцы женщин воспринимают по-другому. У них женщина — это, в первую очередь, сестра, мать. Это другая культура, другие традиции», — заявила Агапова.

23 августа Нурмагомедов заявил, что девушки, выносящие таблички с номерами раундов, — самые ненужные люди в ММА. Боец отметил, что ринг-герлз не выполняют в смешанных единоборствах никакой функции.

После этого ряд спортсменов выступили с критикой в его адрес. В ответ боец отметил, что ему абсолютно все равно, что говорят другие люди.

