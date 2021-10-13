Бывшая солистка группы «Демо» показала дом детства

Бывшая солистка российской поп-группы «Демо» Александра Зверева показала дом, в котором жила в детстве. Артистка провела экскурсию по участку во время интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

Зверева пригласила съемочную группу во владение в Подмосковье. Артистка выросла там и считает жилье отчим домом. «Мама говорит, что привозила сюда и пеленала. С голыми попами когда ходили мы, вот с этих времен», — пояснила Зверева.

На участке находится старая постройка. По словам певицы, ее оставили на память. Однако на данный момент в ней никто не живет, а внутри находится хлам. Артистка предлагала родственникам снести объект и разбить на его месте сад. Позже на территории возвели новый большой дом. Рядом посажено много деревьев, некоторые из них выращены на плаценте детей певицы.

Ранее о жилье своего детства в Санкт-Петербурге рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она проживала в новостройке в трехкомнатной квартире, которая казалась ей гигантской. Собчак также вспомнила, как каталась на велосипеде по длинному коридору.