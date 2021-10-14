Судно ВМС Украины получило повреждения из-за непогоды в Черном море

ЧП случилось с судном U-811 «Балта» ВМС Украины около острова Змеиный в Черном море

Корабль U-811 «Балта» военно-морских сил Украины получил повреждения в Черном море около острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ВМС в Facebook-аккаунте.

Авария из-за непогоды

Как отметили военные, из-за непогоды случилось ЧП (чрезвычайное происшествие), которое привело к повреждению судна национального флота. «После оценки обстановки было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — отметили эксперты.

Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации. ВМС Украины О спасательной операции в Черном море

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На месте развернули поисково-спасательный пункт. Была налажена работа с министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС. К спасательной операции привлекли восемь кораблей и катеров, четыре самолета. «Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет», — добавили военные.

Затоплены отсеки

О том, что судно размагничивания U-811 «Балта» терпит бедствие в среду, 13 октября, сообщил в Facebook депутат из фракции «Европейская солидарность», генерал-лейтенант Михаил Забродский. По его словам, инцидент произошел днем в Черном море в районе острова Змеиный.

Он отметил, что корабль потерял ход, у него затоплены отсеки. По словам политика, спасательную операцию значительно осложняли погодные условия: высота волн в этой местности составляла около двух метров, а скорость ветра — до десяти метров в секунду.

Судно потеряло ход и имеет затопленными по меньшей мере два отсека. Михаил Забродский О терпящем бедствие украинском корабле

Характеристики U-811 «Балта»

Украинский депутат добавил, что U-811 «Балта» является небольшим кораблем. Длина судна составляет менее 70 метров. Полное водоизмещение оценивается в две тысячи 86 тонн.

U-811 «Балта» построили на верфи польского города Гданьск в 1987 году. В состав ВМС Украины судно входит с 1997 года. В ноябре 2020-го «Балта» прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании «Нибулон» в Николаеве.

Главная задача «Балты» — проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения морского флота Украины. На корабле, согласно штату, служат 45 человек. ВМС Украины имеют только одно судно такого назначения.

ЧП в начале года

В январе 2021 года в Черном море, у побережья Турции, затонул украинский сухогруз. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Погибли четверо из 12 членов экипажа. Среди находившихся на борту было двое россиян — Виталий Галенко и Николай Кринов. Остальные — граждане Украины.

