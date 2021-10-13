ВМС Украины раскрыли подробности аварии с военным кораблем в Черном море

ВМС Украины заявили об отсутствии пострадавших в ЧП с кораблем U-811 «Балта» в Черном море

Военный корабль U-811 «Балта» потерпел бедствие в Черном море, идет спасательная операция, заявили в военно-морских силах (ВМС) Украины, сообщение опубликовано в официальном Facebook-аккаунте.

Военные раскрыли подробности аварии: ЧП с кораблем случилось из-за ухудшившихся погодных условий. «После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — уточнили в ведомстве и указали на отсутствие пострадавших.

На данный момент кораблю и жизни экипажа ничего не угрожает, идет спасательная операция. В операции задействованы восемь кораблей и лодок, а также «четыре подразделения самолетов». Развернут поисково-спасательный пункт. Ситуацию удалось стабилизировать. «Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. В настоящее время проводится операция по оказанию помощи кораблю и возврату его в пункт постоянного развертывания», — добавили в ВМС Украины.

О бедствии с судном у острова Змеиный в акватории Черного моря сообщил бывший командующий силами АТО и народный депутат Украины Михаил Забродский. По его словам, затопило как минимум два отделения.