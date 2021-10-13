Украинский военный корабль потерпел бедствие в Черном море

Бывший командующий силами АТО и народный депутат Михаил Забродский сообщил в Facebook, что военный корабль U-811 «Балта» военно-морских сил Украины потерпел бедствие у острова Змеиный в акватории Черного моря.

«ЧП на борту судна произошло около 14 часов назад. По информации солдат ВМФ Украины, судно потеряло ход, затопило как минимум два отделения», — отметил он.

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К спасательной операции привлечено большинство плавсостава ВМС ВС Украины, также в район отправлены поисково-спасательный буксир «Сапфир», поисково-спасательные катера Морской поисково-спасательной службы. Проведение работ значительно осложняют метеоусловия, скорость ветра достигает 10 метров в секунду, а волны — двух метров.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. Как отмечает депутат, Минобороны Украины также не дало официальных комментариев касаемо происшествия.

«Балта» является единственным во флоте Украины судном размагничивания, оно маломерное, экипаж составляет 45 человек. Забродский сообщил, что в конце ноября 2020 года корабль вернулся на службу после ремонта на верфях в Николаеве, он находится в эксплуатации украинских ВМС с 1997 года, построен в Гданьске в 1987 году.

Ранее американская атомная подлодка Connecticut типа Seawolf столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря. Столкновение произошло во время погружения. Сейчас субмарина в «безопасном и стабильном» состоянии. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке, она полностью работоспособна.

