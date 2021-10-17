В парламент Ирака была избрана умершая от коронавируса женщина

Жительница Багдада была избрана в парламент Ирака, хотя умерла еще до голосования

В парламент Ирака была избрана женщина, умершая от осложнений коронавируса за два месяца до голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Жительница Багдада Ансам Мануэль баллотировалась на выборах в качестве независимого кандидата и набрала 2400 голосов избирателей, хотя заразилась COVID-19 еще летом, провела в больнице больше месяца и скончалась в конце августа.

Отмечается, что прохождение в парламент такого кандидата вызвало критику со стороны общественности, которая обвинила власти Ирака в фальсификации, однако семьи умершей объяснила произошедшее.

Родные опубликовали заявление, в котором говорилось о том, что Ансам Мануэль выдвигала свою кандидатуру самостоятельно, но не смогла победить болезнь. Ее имя по техническим причинам не исключили из бюллетеней. Друзья и сторонники проголосовали за нее «в знак памяти, признательности и уважения к рано ушедшей молодой женщине», а некоторые избиратели не знали о случившимся.

С юридической точки зрения, место в парламенте займет следующий по числу голосов кандидат. Выборы, которые планировались на 2022 год, прошли досрочно, наблюдатели заявляли о фальсификациях и подтасовках, некоторые партии отказались признать их итоги. Явка также была самой низкой — чуть более 30 процентов.

Ранее стало известно, что внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Теперь 47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии», получив доверие 8,2 тысячи избирателей. В 2016 году, на прошлых выборах, на которых она также выиграла, Муссолини набрала 657 голосов. В 2021 году она стала самым успешным и популярным кандидатом в Риме.

