Члены Госсовета высказались за стабильность финансирования инфраструктуры

Участники семинара-совещания по подготовке к президиуму Государственного Совета Российской Федерации «О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года» отметили риски заметных различий в финансировании региональных и местных дорог или транспортной инфраструктуры. Об этом сообщают РИА Новости.

«Обсуждались вопросы развития и содержания транспортной инфраструктуры. Ведь пользователю все равно - это федеральные, региональные, муниципальные дороги. Человеку важно, чтобы дорога и другая транспортная инфраструктура соответствовала современным стандартам. Мы видим риски на ближайшее будущее - существенное различие по финансированию региональных и местных дорог или транспортной инфраструктуры. На федеральных автомобильных дорогах 100 процентов от норматива на сегодняшний момент финансирования обеспечено. А вот ремонт и содержание региональных и местных трасс иногда соответствует всего 6-10 процентов от норматива. Конечно, говорить о хорошем состоянии не приходится», - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт по итогам семинара-совещания.

В ходе встречи было предложено решение по стабильному финансированию дальнейшего содержания глобальной инфраструктуры, которая будет создана в результате реализации стратегии. «Горизонт планирования у нас 25-30-35 годы», - заключил глава региона.

В семинаре-совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, главы регионов, руководители федеральных органов власти и ведущие эксперты.

В начале декабря президент подписал закон о Госсовете. Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. В структуре Госсовета работает 18 комиссий

