Россия ответила на обвинения в участии своих инструкторов в боях в ЦАР

Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева: Москва изучит данные о нарушениях, если ЦАР передаст

Российские инструкторы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) не принимают участия в боевых действиях. Таким образом на соответствующие обвинения ответила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, передает ТАСС.

Она уточнила, что в ЦАР по просьбе ее властей и с ведома профильного санкционного комитета СБ работают 2127 российских инструкторов — они повышают уровень профессиональной выучки местных силовиков, способствуя стабилизации обстановки в стране.

Евстигнеева подчеркнула, что Москва готова тщательно изучить данные о якобы имевших место правонарушениях своих инструкторов в ЦАР, если ее передадут власти страны. «Любые возможные случаи нарушения международного права и прав человека должны расследоваться национальными властями. У нас с ними налажен тесный и взаимоуважительный диалог», — заключила она.

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Отмечается также, что в ходе своего выступления на СБ президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера не упомянул о «преступлениях» инструкторов из России, о которых говорили на встрече западные дипломаты, и наоборот отметил их вклад в укрепление безопасности в стране.

В июне телеканал CNN опубликовал расследование, проведенное совместно с независимой расследовательской группой The Sentry («Часовой»). Россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, обвинили в целом перечне убийств мирных жителей, не принимавших участия в боевых действиях. МИД России назвал упомянутую статью «пропагандистским залпом».