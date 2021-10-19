Двукратный олимпийский чемпион Рылов назвал главные отличия плавания от футбола

Российский пловец Евгений Рылов сравнил свой вид спорта с футболом. Об этом сообщают «Известия».

Спортсмен, который в детстве занимался в футбольной школе, назвал индивидуальный характер плавания среди главных отличий. Он раскритиковал футболистов, которые, по его мнению, часто не выкладываются в команде полностью.

По словам двукратного олимпийского чемпиона по плаванию, в плавании не встретишь такого даже в эстафете. «Не видел ни одного пловца, который скажет: "А, чего-то сегодня не захотел, и не пошло!"», — заявил россиянин. Он отметил, что подобные оправдания часто используют футболисты.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Он также выиграл в Японии серебряную награду в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.