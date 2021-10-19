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Россиянка дала объявление о поиске новой семьи для своего ребенка

«Невские новости»: петербурженка дала объявление о поиске новой семьи для своего ребенка
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Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга дала в социальной сети объявление о поиске новой семьи для своего трехмесячного ребенка. На это обратило внимание издание «Невские новости».

Как написала россиянка в своем объявлении, у «безумно любимого и желанного» мальчика, рожденного в Уфе 9 июля, есть родители, однако она вынуждена отдать его в другую семью, поскольку имеет «проблемы со здоровьем». Она отметила, что ребенок прошел полное обследование в больнице, у него «есть проблемки, но не критичные».

В объявлении женщина указала, что во время беременности «очень сильный по энергетике» ребенок «принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки» (американский бодибилдер и альтернативная духовная практика — Примечание «Ленты.ру»), а в его роду «много руководителей, начальников».

Мать добавила, что биологические родители ребенка занимаются интеллектуальным трудом: его отец — предприниматель с техническим складом ума, а сама она — поэтесса и автор методики преподавания математики.

Ранее в Москве к пяти годам колонии общего режима приговорили продававшую девственность 13-летней дочери за один миллион рублей 37-летнюю россиянку. Как установил суд, осужденная уроженка Тюмени Татьяна Карпикова, работавшая в Москве фитнес-тренером, разместила объявление в интернете и провела переговоры с потенциальным покупателем. 28 декабря 2020 года она привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе, где по договоренности она должна была оставить девочку на две ночи.

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