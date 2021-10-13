СК завершил расследование первого дела о торговле детьми в Красноярске

Следственный комитет России (СК) завершил расследование в отношении суррогатной матери о торговле детьми в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По словам юриста, представляющего интересы 20 потерпевших, уголовное дело будет передано в прокуратуру после ознакомления с материалами потерпевших, обвиняемой и ее защиты. «Уголовное дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство», — уточнил Трунов.

Адвокат подчеркнул, что приговор в отношении одной суррогатной матери может создать прецедент, «в котором следствие будет пытаться закрепить в суде собранные доказательства».

Ранее стало известно, что в Татарстане местная жительница на протяжении семи лет продавала иностранцу младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. С 2011 по 2018 год ей удалось переправить за рубеж восьмерых младенцев, которых она впоследствии продала гражданину Филиппин. В общей сложности женщина получила от него около 32 миллионов рублей.