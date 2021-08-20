Россиянка семь лет продавала новорожденных детей иностранцу

В Татарстане женщина семь лет продавала рожденных суррогатными матерями младенцев за рубеж

В Татарстане местная жительница на протяжении семи лет продавала иностранцу младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. Об этом рассказала основатель благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова в своем Instagram.

Злоумышленница занималась продажей совместно с юридической фирмой и компанией для суррогатных матерей. Она оформляла новорожденных в ЗАГСе с помощью своих знакомых, после чего получала документы, позволяющие ей вывезти детей за границу.

С 2011 по 2018 год ей удалось переправить за рубеж восьмерых младенцев, которых она впоследствии продала гражданину Филиппин. В общей сложности женщина получила от него около 32 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК России («Торговля людьми»). Полицейские разыскивают других участников преступной схемы.

Ранее врача одной из клиник Москвы Алену Дружинину задержали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними также находились две женщины.