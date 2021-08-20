Россия
 
Последние новости
У Путина осталось «много вопросов» к Меркель
Путин назвал Германию одним из основных партнеров России
Мужчину арестовали из-за смерти его жены-подростка при родах
Группа нелегальных мигрантов застряла между Польшей и Белоруссией
Мчащийся в Кремль кортеж Меркель попал на видео 
Еще один россиянин сорвался с вулкана на Камчатке
Меркель обсудит Афганистан на встрече с Путиным
Главу МИД Британии раскритиковали за отпуск во время падения Афганистана
Поездка на такси из Шереметьево в отель обошлась иностранке в 33 тысячи рублей 
Украинские двигатели начнут ремонтировать в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка семь лет продавала новорожденных детей иностранцу

В Татарстане женщина семь лет продавала рожденных суррогатными матерями младенцев за рубеж
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ignacio Campo / Unsplash

В Татарстане местная жительница на протяжении семи лет продавала иностранцу младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. Об этом рассказала основатель благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова в своем Instagram.

Злоумышленница занималась продажей совместно с юридической фирмой и компанией для суррогатных матерей. Она оформляла новорожденных в ЗАГСе с помощью своих знакомых, после чего получала документы, позволяющие ей вывезти детей за границу.

С 2011 по 2018 год ей удалось переправить за рубеж восьмерых младенцев, которых она впоследствии продала гражданину Филиппин. В общей сложности женщина получила от него около 32 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК России («Торговля людьми»). Полицейские разыскивают других участников преступной схемы.

Ранее врача одной из клиник Москвы Алену Дружинину задержали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними также находились две женщины.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка тайком передала доставщику роллов записку с просьбой о помощи
Женщина с 11-летним сыном попали в рабство на российской ферме
Россиянка обнаружила записку с просьбой спасти из рабства в упаковке помидоров