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Россиянка тайком передала доставщику роллов записку с просьбой о помощи

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Кадр: «Известия»

Россиянка при оплате заказа тайком передала доставщику роллов записку с просьбой о помощи. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Казани сообщает РЕН.ТВ.

Инцидент произошел 22 июля в доме на улице Чистопольской в Казани. Во время оплаты заказа женщина передала курьеру бумажку. «Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, SOS», — было написано в записке.

На место прибыли правоохранительные органы. Оказалось, что квартире проживает 51-летняя женщина – практикующий психолог. Она рассказала полицейским, что занималась психотерапией с сыном своей коллеги.

«Молодой человек признался, что даже при деловых встречах он не может управлять собой: хочет направить пистолет в голову партнеров, и после данных слов направил пистолет в ее сторону», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Однако у клиента оказалась своя версия событий. Он обвинил женщину в крупной краже денег. Обе стороны написали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области обнаружила в упаковке фасованных помидоров записку с надписью «Помогите, мы в рабстве». По словам женщины, она не смогла оставить загадочное послание без внимания и намерена написать заявление в полицию.

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