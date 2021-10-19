Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Об этом сообщил адвокат бывшего киргизского лидера Сергей Слесарев, передает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, теперь Атамбаев вновь считается осужденным на 11 лет лишения свободы с конфискацией.

Адвокат добавил, что верховный суд сделал это по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая назвала решение об отмене приговора ложным и выдуманным по существу. «То есть суд согласился с тем, что тогда он незаконно отменил приговор», — подчеркнул Слесарев.

Юрист добавил, что теперь Верховный суд должен будет снова рассмотреть это же дело и вынести очередное решение. Вместе с тем он отметил, что решение уже фактически принято, и заседание, скорее всего, будет формальным.

Атамбаев был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент Киргизии утверждает, что все выдвинутые против него обвинения — политические. В ноябре 2020 года суд отменил тюремный срок в 11 лет и два месяца, назначенный политику в качестве приговора. Дело тогда направили на повторное рассмотрение.

Тогда же суд начал пересмотр уголовных дел против экс-президента о массовых беспорядках, начавшихся летом 2019 года во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Бывшему президенту предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти, а также в убийстве его сторонниками спецназовца при сопротивлении.