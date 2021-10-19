В Великобритании не увидели угрозы от «Северного потока-2»

Журналисты британского издания Daily Express не увидели угрозы для Великобритании от российского газопровода «Северный поток-2».

В материале напомнили о заявлении министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, который сказал, что Лондон не поддерживает проект «Северный поток-2», и ему не нужны газовые хранилища для долговременного хранения газа. «Мы гораздо меньше зависим от поставок из России, чем многие наши партнеры из ЕС», — заметил министр.

Таким образом, пишет издание, газопровод не окажет воздействия на поставки газа в Великобританию и поэтому не представляет угрозы для страны. В статье отмечается, что Британия сама вырабатывает большую часть энергии, а Норвегия является для нее вторым по объемам поставщиком.

Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» уже сообщил о планах начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск газопровода начался 4 октября. 18 октября первую нитку газопровода заполнили техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются.

С конца августа в Европе наблюдается энергетический кризис, связанный с повышенным спросом на газ, низким уровнем заполненности хранилищ и перебоями в поставках.