США решили усилить давление на Белоруссию

Комитет Сената принял резолюцию с призывом к властям США нарастить давление на Белоруссию

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию, в которой решил усилить давление на Белоруссию и призвал американские власти нарастить давление на Минск. Об этом сообщил председатель комитета Роберт Менендес в Twitter.

По его словам, в документе отражается мнение Сената касаемо политической ситуации в Белоруссии, далее последует рассмотрение в верхней палате Конгресса.

«Сенаторы призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в Белоруссии, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей», — заявил Менендес.

Кроме того, в резолюции указано, что комитет «отказывается признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии». Американские законодатели призвали партнеров оказать максимальное давление на власти в Минске и поприветствовали санкции Европейского союза, как уже введенные, так и возможные дополнительные меры.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер предрек США войну с Россией из-за Белоруссии. По его мнению, отношения между Минском и НАТО ухудшаются. Автор отметил, что граница между Белоруссией и Польшей, а также Прибалтикой милитаризируется с обеих сторон, поэтому развертывание вооруженных сил в регионе вызывает далеко не абстрактную обеспокоенность.

