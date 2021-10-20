Зеленский назвал хайпом обвинения в давлении на СМИ

Зеленский об участии депутатов «Слуги народа» в телеэфирах: мы ничего не согласовываем

Офис президента Украины не оказывает никакого воздействия на участие депутатов партии «Слуга народа» в эфирах различных телепередач. Так президент республики Владимир Зеленский ответил на обвинения ведущей телеканала «UA: Перший» Мирославы Барчук в давлении властей на СМИ, передает «Страна.ua».

По словам украинского лидера, депутаты — свободные люди, они сами вправе решать, участвовать им или нет в тех или иных программах на телевидении. «Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Но если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться», — предложил Зеленский.

Глава государства добавил, что в последнее время в его сторону звучит большое количество обвинений в давлении на СМИ, олигархов, предпринимателей. При этом он сообщил о несоответствии таких заявлений действительности и назвал их хайпом.

Ранее Барчук сообщила, что украинские власти пытаются контролировать деятельность телеканала «UA: Перший» и вынуждают работников редакции согласовывать с офисом президента кандидатов на эфир от партии Зеленского. Ведущая пояснила, что контроль со стороны офиса главы государства усиливается в случае энергетической тематики передачи или приглашения к участию открыто критикующих Зеленского парламентариев.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против таких СМИ, как «112 Украина», NewsOne и ZIK. В августе совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.