В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин

В девятом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ участницы будут выбирать жениха из двух мужчин

В девятом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ изменят правила в пользу участниц. Теперь женщины будут выбирать из двух холостяков. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на слова директора ТНТ Романа Петренко.

В новом сезоне шоу будут участвовать сразу два героя, а участницы будут определять, с кем они хотят пытаться построить отношения. «Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный "Холостяк"», — рассказал медиаменеджер.

Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются. Известно, что новый сезон стартует весной 2022 года.

Героем восьмого сезона «Холостяка» стал основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов). После выхода первой серии в эфир рэпер объявил о закрытии шоу. Он заявил, что «уловил тонкие феминистические нотки» в публикациях зрителей, и извинился перед теми, кому не понравился выпуск. Однако в итоге шоу «Холостяк» продолжилось и дошло до финала, в котором Тимати выбрал модель Екатерину Сафарову.

Ранее бывшая участница «Холостяка», 25-летняя Алла Лагутина рассказала, что на съемках существуют строгие правила, о которых не говорят в эфире. По ее словам, на шоу участницам нельзя высказываться своими словами. Она заявила, что ей запретили рассказывать, где она родилась, пояснив, что это никому не интересно. Девушка охарактеризовала установку от редакторов программы, как «лучше трясти нижним бельем и рассказывать про прошлые отношения».