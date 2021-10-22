Тренировавший Болдуина Тактаров выдвинул свою версию смертельного инцидента

Бывший боец смешанного стиля (ММА) и актер Олег Тактаров, тренировавший актера Алека Болдуина, выдвинул свою версию смертельного инцидента, который произошел на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Его слова доступны на сайте телеканала «Звезда».

«Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать», — заявил Тактаров. Он заметил также, что, возможно, к выстрелам на площадке относились непрофессионально. «Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты, не было того бюджета», — пояснил он.

Тактаров добавил, что работал с Болдуином как со студентом на протяжении двух лет. «Он у меня тренировался в академии в Лос-Анджелесе. Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный», — заключил бывший спортсмен.

Ранее стало известно, что на съемочной площадке «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако пуля разлетелась, и ее осколки ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения. Сауса жив, но находится в тяжелом состоянии, у него повреждена ключица. Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе, обвинения в отношении актера пока не выдвинуты.