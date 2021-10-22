Российский регион запретил прием на работу непривитых вахтовиков

Власти Камчатки запретили с 1 ноября принимать на работу непривитых от COVID-19 вахтовиков

Власти Камчатского края запретили с 1 ноября принимать на работу вахтовиков, которые не сделали прививку от COVID-19. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

«Запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»", — говорится в документе. Ранее требование обязательной вакцинации касалось только вахтовиков, приезжающих на Камчатку из других регионов.

Исключение составят работники, имеющие медицинское заключение о противопоказаниях к вакцинации, а также вахтовики, переболевшие коронавирусной инфекцией не менее полугода назад.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Камчатку в числе регионов с низким уровенем коллективного иммунитета к коронавирусу. К таковым регионам она также отнесла Дагестан, Кабардино-Балкарию, Камчатку, Татарстан, Томскую область, Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Челябинскую область.