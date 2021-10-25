Украинский министр сравнил себя с Джеймсом Бондом

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал на своей странице в Facebook фото на фоне граффити с главным героем романов британского писателя Яна Флеминга и киногероем Джеймсом Бондом и сравнил себя с ним.

Комментарий к записи чиновник сопроводил аллюзией на известную реплику «агента 007». «Малюська. Денис Малюська», — отметил он и пояснил, что «находится справа» от портрета «коммандера».

«Какое правительство, такой и Джеймс Бонд», «Тот, что слева, нарушает масочный режим», «Увидел бы на улице, подумал, что бомж», «Продать все за 24 часа», — написали украинские пользователи в комментариях под постом.

Малюська пытается привлечь внимание граждан эпатажными поступками и заявлениями. Так, в 2020 году он критиковал борщ, подаваемый арестантам в киевских СИЗО, участвовал в кулинарном баттле и отчитывался об итогах своей работы в костюме деда мороза. В сентябре 2021 года он и вовсе предложил украинцам покупать тюрьмы вместо квартир в рамках «большой распродажи» пенитенциарных учреждений.