Россиян предупредили о самом холодном дне октября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет для Центральной России самым холодным в этом месяце днем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, в регионе в понедельник ожидается самая низкая для октября температура на один градус ниже нормы, затем она будет повышаться. Вильфанд отметил, что в целом в октябре температура будет чуть выше нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, что на три-четыре градуса выше нормы. Затем до конца недели температура будет расти на градус в день.