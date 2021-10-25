Киселев сравнил непривитых россиян с социопатами

Дмитрий Киселев: отказ от прививки иначе как социопатическим поведением назвать нельзя

Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил непривитых от коронавируса россиян с социопатами. Заявление прозвучало в эфире программы «Вести недели», вышедшей накануне вечером, 24 октября.

«Если государство, никого не заставляя, все же предлагает каждому гражданину сделать элементарное, чтобы проверенным способом защитить себя, то гражданский долг — откликнуться. В нашем случае откликнуться означает привиться. Отказ от прививки иначе как социопатическим поведением назвать нельзя», — сказал Киселев.

Телеведущий добавил, что нерабочие дни в России в первую неделю ноября — вынужденная мера, которая окажется еще и достаточно краткосрочной. Киселев назвал ее следствием высокой смертности именно среди непривитых жителей страны. В доказательство своей позиции Киселев привел статистику Минздрава, согласно которой доля тяжело переносящих коронавирус привитых россиян не превышает 0,03 процента.

«Умирают именно непривитые. Именно на непривитых работают все отделения реанимации наших больниц. Именно на непривитых идет львиная доля выделенных на лечение от коронавируса государственных ресурсов», — отметил ведущий.

Киселев высказал предположение о том, что непривитые россияне «не готовы брать на себя хоть какую-то ответственность». При этом он заявил, что на самом деле локдаун является следствием их позиции по отношению к вакцинации.

Сам Киселев переболел коронавирусом в начале сентября 2021 года. Из-за этого он впервые за 10 лет пропустил выпуск своей программы «Вести недели». Телеведущего госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако оно быстро улучшалось. Через две недели Киселева выписали из больницы.