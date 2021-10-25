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Пластический хирург рассказала о неожиданном последствии употребления молока

Пластический хирург Гавашели: употребление молока может привести к старению кожи лица
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Фото: Marcelo del Pozo / Reyters

Употребление молока при непереносимости лактозы может привести к преждевременному старению лица. Ппластический хирург Лия Гавашели в интревью «АиФ» объяснила, что такое «молочное лицо».

Она отметила, что большое количество людей в мире страдает непереносимостьб лактозы. Большинству из них диагноз поставили еще в детстве по симптомам в виде диареи, боли в животе и метеоризме после употребления в пищу любых молочных продуктов.

Однако, отметила хирург, у некоторых людей последствия непереносимости лактозы проявляются не так выраженно: в этом случае злоупотрбление молоком приводит к старению кожи лица: зачастую у них опухшие веки, мешки или пигментация под глазами, они склонны к одутловатости и проявлению акне даже в зрелом возрасте. Кроме того, добавила Гавашели, у них всегла есть проблемы с лишним весом.

Ранее врач-инфекционист Татьяна Чаленко предупредила об опасности молока для маленьких детей. По ее словам, если у ребенка есть склонность к высыпаниям на коже, у него может быть выявлена непереносимость лактозы. Аллергия проявляется в виде дерматита и экзем. Чаленко отметила, что детям от года до трех лет стоит постепенно вводить в прикорм молочные продукты, наблюдая за реакцией. «Для детей в этом возрасте белок коровьего молока — главный истинный аллерген».

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