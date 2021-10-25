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Аналитики позитивно оценили эффект от сделок и ESG-стратегии Segezha Group

«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании Segezha Group
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Фото: Segezha Group

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Segezha Group. Повышение рейтинга «Эксперт РА» связано с усилением рыночных и конкурентных позиций группы благодаря росту объема производства.

Также аналитики позитивно оценили эффект от сделок по приобретению Новоенисейского лесохмического комплекса и ряда лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области, что выводит компанию в число крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире.

Ранее на прошлой европейское рейтинговое агентство RAEX Europe обновило ESG-рэнкинг крупнейших российских компаний — в секторе лесопереработки лидирует Segezha Group.

Если «Эксперт РА» оценивает прежде всего финансовые результаты и устойчивость компании, уровень управления рисками и качество корпоративного управления, то ESG-рэнкинг составляется на основе раскрытия информации об устойчивом развитии, в том числе в экологической и социальной сферах. На днях Segezha Group представила на общественное обсуждение нефинансовый отчет за прошлый год.

Как рассказали топ-менеджеры компании на презентации, в фокусе внимания Segezha Group — устойчивое управление лесами, оценка управления климатическими рисками, внедрение интенсивной модели, профилактика и борьба с пожарами. Также среди важных задач: наращивание доли потребления «чистой» энергии, производство биотоплива из отходов и побочных продуктов деревообработки, лесозаготовки, а также переход на полностью замкнутый производственный цикл. Компания вносит вклад в низкоуглеродное строительство, выпуск новых видов биоразлагаемой упаковки в привязке к ее вторичной переработке и использованию. Почти вся продукция Segezha Group относится к углероддепонирующей. Одновременно холдингом должное внимание уделяется социальной политике в регионах присутствия. Большую роль в продвижении ESG-повестки играет совет директоров, при котором действует Комитет по стратегии и устойчивому развитию.

«В марте 2021 года в рамках выхода Segezha Group на публичные рынки капитала, совет директоров обновил стратегию устойчивого развития компании, включив в нее конкретные целевые ориентиры до 2025 года, в том числе по достижению углеродной нейтральности на основе научно обоснованных целей. Инвесторы оценили наше стремление к внедрению лучших ESG-практик в лесной промышленности — мы успешно провели первое «зеленое» IPO в России, вошли в авторитетные российский и международный ESG-рейтинги и, заключив знаковые сделки с Bonum Capital, привлекли крупного инвестора в наши бизнес, тем самым значительно увеличив его масштаб и активы. При этом компания реализует огромную инвестпрограмму, и дивиденды платит своим акционерам, и несет добровольные социальные обязательства, — отметил управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов. — Во многом этого удалось достичь благодаря той устойчивой бизнес-модели, которую мы построили за последние несколько лет. В результате модернизации большинство предприятий Segezha Group уже практически перешли на замкнутый цикл производства и энергию из отходов деревопереработки, последовательно решаются задачи по сокращению выбросов при помощи наилучших доступных технологий. В частности, сейчас реализуется масштабная экологическая программа на Сегежском ЦБК с общим объемом инвестиций порядка миллиарда рублей. Здесь уже работает современный многотопливный котел на биомассе, устанавливаются современные системы очистки воды, электрофильтры, которые сводят к минимуму атмосферные выбросы. Наши новые предприятия, в том числе новый ЦБК, который мы планируем построить в Карелии, с самого начала проектируются с учетом всех экологических требований».

По его словам, уже сейчас у компании, которая является одним и крупнейших лесопользователей в мире и ежегодно наращивает объемы лесовосстановления, складывается положительный углеродный баланс — это важное конкурентное преимущество для крупного производителя и экспортера продукции высоких переделов из возобновляемого сырья. «Segezha Group поставляет на мировой рынок целый ряд высокотехнологичных и дружественных к окружающей среде продуктов: это и биоразлагаемая бумажная упаковка, в том числе потребительская, а также CLT-панели для строительства жилых и общественных зданий, и экологически чистое биотопливо — пеллеты. Бумага и бумажные мешки — это мировой тренд, замена пластика. Особенно упаковка для электронной коммерции. Миллионы тонн пластика выбрасывются в мировой океан, в Тихом океане есть целые мусорные острова размером с Францию. Это когда-то должно закончиться. Segezha Group способствует решению этой проблемы путем постепенного замещения пластика бумагой. Мы сейчас стали лидерами домостроения в России. Речь не только о домах из бруса, а еще из CLT-панелей. Это будущее – быстровозводимые многоэтажные дома, общественные сооружения: больницы, поликлиники, детские сады и так далее. Данная технология широко востребована в мире, актуальна она и в нашей стране. Для разработки новых видов продукции с минимальным углеродным следом в холдинге создан собственный R&D-центр. Мы уверены, что на фоне тренда перехода к «зеленой экономике» выручка от такой низкоуглеродной и экологичной продукции будет только расти. И делаем большие инвестиции в расширение ее производства», — продолжает Али Узденов.

Segezha Group следует принципам ответственного ведения бизнеса и реализует свою стратегию устойчивого развития не только в экологической, но и социальной сфере, подчеркивает он. «Для нас это не менее чувствительный, чем экология и климат, вопрос. Наши основные предприятия находятся в моногородах (Сегежа, Онега, Лесосибирск, Галич), где одновременно и дефицит квалифицированной рабочей силы и, к сожалению, не самые лучшие бытовые условия. Создание комфортной среды для жизни и работы на этих территориях — неотъемлемая часть нашей стратегии. К примеру, город Сегежа мы хотим превратить в такого двойника финского городка, где есть все необходимое, и совместно с государством разрабатываем сейчас масштабную программу: это и дороги, это и общественное пространство, это и дома для наших сотрудников. Смысл в том, чтобы в городе была нормальная дорога, хорошая школа, детский сад, были тротуары, спортзалы и так далее. Тогда человек и работать будет хорошо. Он больше будет отдавать производству. Конечно, и платить ему тоже надо достойно, чтобы не было текучки кадров, чтобы на предприятия приходила работать молодежь. Аналогичную программу мы запустили и в Галиче Костромской области, где наряду с новым фанерным комбинатом появится гостиница для персонала, а наш благотворительный фонд «Система» открывает профориентационные классы. Это целый комплекс мер, направленных на повышение качества жизни и кадровое обеспечение растущего производства», — резюмирует Ал Узденов.

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