Украинка Магучих рассказала о знакомстве с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Магучих рассказала, что познакомилась с Ласицкене в 2018 году

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что познакомилась с россиянкой Марией Ласицкене в 2018 году. Спортсменка дала интервью каналу «Бегущий Банкир» в YouTube.

По словам прыгуньи в высоту, знакомство произошло на коммерческих соревнованиях. Украинка отметила, что следила за россиянкой, так как та в тот момент выигрывала все соревнования, в которых участвовала.

Магучих также упомянула о ситуации с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за которой спортсмены из России вынуждены получать нейтральный статус, чтобы участвовать в крупных соревнованиях. Украинка отказалась оценивать это решение, отметив, что ее слова могут переврать.

На Олимпиаде Токио Магучих сфотографировалась с Ласицкене. Это произошло после соревнований по прыжкам в высоту. Россиянка завоевала золотую медаль, украинка стала бронзовой призеркой. Спортсменки, поздравляя друг друга, сфотографировались в обнимку. На Украине Магучих подверглась критике.