Усик высказался о критике фотографировавшихся с россиянами украинских атлетов

Боксер Александр Усик поделился мнением о людях, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами. Он сделал заявление на эту тему во время пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал USYK17.

Усик высказался против критиков украинских спортсменов. «Люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные», — заявил боксер.

На Олимпийских играх в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Это произошло после соревнований по прыжкам в высоту. Ласицкене завоевала золотую медаль, Магучих стала бронзовой призеркой. Спортсменки, поздравляя друг друга, сфотографировались в обнимку. На Украине Магучих подверглась критике. Министерство обороны страны вызвало легкоатлетку на беседу.

34-летний Усик — уроженец Симферополя. Украинский спортсмен известен тем, что во время публичных выступлений говорит на русском языке.

26 сентября Усик в Лондоне провел поединок против Энтони Джошуа. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

