Шлеменко поддержал говорящего на русском языке Усика

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался об украинском боксере Александре Усике, который использует русский язык во время интервью и пресс-конференций. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

Шлеменко поддержал Усика. «Усик — простой парень, который любит родину и не делит Украину, Россию, Белоруссию... Понимаете? Мы все выросли в одной стране — Советском Союзе», — пояснил Шлеменко. При этом он выразил мнение, что боксеру позволяют говорить на русском языке из-за побед на ринге. «Если бы он не показывал таких результатов, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты... Или как правильно их назвать? Они бы больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке», — сказал боец.

Боец добавил, что Усик способствует дружбе между жителями России и Украины. «Он тот человек, который не идет за политкорректностью, за тем, что его где-то будут ущемлять. Я уверен, что его ущемляют, и только его победы дают ему возможность оставаться на плаву», — подытожил Шлеменко.

34-летний Усик родился в Симферополе. В ночь на 26 сентября он провел в Лондоне бой с британцем Энтони Джошуа. Поединок завершился победой украинского боксера единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).