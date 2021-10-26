Российского баскетболиста ограбили на два миллиона рублей

Дом российского баскетболиста «Зенита» Дмитрия Кулагина ограбили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные ограбили таунхаус 29-летнего спортсмена в элитном коттеджном поселке в Воскресенском. Из дома Кулагина пропали часы Rolex, ювелирные украшения, наличные деньги. Ущерб оценивается в два миллиона рублей. Как установило следствие, преступники проникли в дом через окно на цокольном этаже.

В сентябре ограбили дом известной российской теннисистки Елены Весниной. Неизвестные вскрыли сейф и похитили золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности. Точная сумма ущерба неизвестна.

Кулагин известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив-Кубань», ЦСКА. Он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал чемпионат Единой Лиги ВТБ. Также на счету Кулагина победа в Евролиге в сезоне-2015/2016 в составе армейского клуба.