Российский регбист поделился впечатлениями от работы с Моргенштерном

Рэпер Моргенштерн ведет себя в жизни не так, как на сцене и в публичном пространстве. Об этом Sport24 рассказал российский регбист Василий Артемьев.

Спортсмен поделился впечатлениями от совместной работы с исполнителем в качестве ведущих телешоу. «Обычный молодой парень. Где-то даже скромный», — заявил регбист, добавив, что они отлично сработались.

Он также отметил, что поинтересовался у Моргенштерна, можно ли ему хорошо отзываться о нем и не повредит ли это его имиджу. «Он на это дал добро, поэтому я говорю об этом сейчас. Так сказать, с его благословения», — добавил Артемьев.

В июне Моргенштерна раскритиковал российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков. Он назвал Моргенштерна «куском говна». В марте в похожем стиле высказывался российский боец MMA Александр Шлеменко, он назвал рэпера чертом и бесом. Кроме того, спортсмен призывал запретить концерты исполнителя.