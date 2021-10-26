Жители Сосенского пожаловались на проблемы с мигрантами

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить полицейские рейды в новомосковском поселении Сосенское: они ищут и забирают нелегальных мигрантов, останавливают машины с водителями нерусской внешности, проверяют документы у пешеходов на улице. Облава началась после того, как местные жители начали создавать группы самообороны против приезжих, нападающих на них. «Лента.ру» пообщалась с жителями Сосенского, которые рассказали о проблеме в поселении.

По словам одного из местных жителей — администратора группы соседей в социальных сетях Сергея Ковалева — проблема с мигрантами началась после строительства ЖК «Испанские кварталы» и усилилась примерно полтора года назад.

«Полиция отсутствует, а значит, можно делать что угодно. Иногда приезжает днем Росгвардия, и то, только в деревню Николо-Хованское. На территории всех ЖК полиция отсутствует. А после того, как решили перенести миграционный центр и пустили автобусы, мигрантов появилось очень много. Даже не знаем, во сколько раз. Они везде. Посмотрите нашу группу: кругом мусор и беспорядок», — рассказал мужчина.

Рейд такого масштаба, по его словам, совершается впервые, несмотря на многочисленные обращения местных. Жители Сосенского уверены: это происходит в первый и в последний раз, как только шумиха вокруг групп самообороны уляжется, то нелегалы вернутся обратно.

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«В вечерние часы выходить на улицу просто страшно, — рассказал Сергей. — Детей выпускаем гулять только около дома. Участились случаи воровства велосипедов, самокатов и прочего с лестничных площадок. Кстати, никаких групп самообороны у нас на самом деле нет, есть только группа мужчин разных национальностей, которые по возможности встречают женщин от метро и автобусов. Сейчас уже есть задержанные за нарушение миграционного порядка. В остальном мигранты попрятались. На данный момент в метро на станции Прокшино мигранты практически отсутствуют, так же как и на территории всех ЖК».

Как рассказала другая жительница Сосенского Ирина, были случаи и прямых столкновений с мигрантами, которые нападали на женщин, мужчин и девушек. Однако убедить полицию обратить на это внимание у местных так и не получилось.

«Мигранты ведут себя отвратительно, просто как свиньи. Весь район в их плевках, сидят на лавочках с ногами, плюются семечками, ходят толпами, рассматривают девушек. Мы писали очень много обращений властям, но проблема так и не решалась. Надоел этот беспредел. Мы много раз вызывали полицию, но она просто не приезжает. У нас есть участковый пункт, но там всегда закрыто», — поделилась жительница Сосенского.

Местные жалуются не только на грязь, постоянные приставания к девушкам и женщинам, из-за которых и появились группы самообороны, но и на участившиеся случаи воровства.

«Мне вообще не очень понятно, за что мы платим охране нашего ЖК, — отметила Светлана. — Только недавно у нас украли велосипед, у соседей все то же самое: просто берут, перекусывают замки и увозят. На камерах — лица явно нерусской национальности. Соседи видели, как ночью у "Фуд Сити" они их продают, некоторые даже думали идти разбираться. Да и не только в этом дело. Вообще противно очень жить в таком районе, с детьми невозможно гулять — там везде на площадках дети этих мигрантов, которых не учат никаким правилам поведения».

Между тем число мигрантов в 2021 году может увеличиться на 398 тысяч человек. В 2022 году, по предварительным подсчетам, в страну должны въехать еще 212 тысяч человек.