Власти Китая призвали миллиардера оплатить долги проблемного застройщика

Китайские власти призвали миллиардера Хуэй Ка Яня — основателя проблемного китайского застройщика Evergrande — оплатить долги девелопера из своего кошелька, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Согласно оценкам Bloomberg, собственный капитал Хуэя составляет 7,8 миллиарда долларов, а общий долг Evergrande — 305 миллиардов долларов. Пекин опасается, что потенциальный дефолт одного из крупнейших застройщиков страны повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая. Однако, как отмечает агентство, попытка заставить миллиардера оплатить долг застройщика говорит о том, что правительство не намерено спасать компанию за счет государства.

Директива от властей поступила миллиардеру после того, как застройщик пропустил срок выплаты процентов по долларовым облигациям 23 сентября. По данным источников, местные органы власти по всему Китаю отслеживают счета Evergrande для гарантии того, что деньги компании будут использоваться для завершения недостроенных объектов, а не для выплаты долгов.

Борьба с миллиардерами стала частью политики «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех — главы КНР Си Цзиньпина. Он призывал правительство улучшить систему распределения доходов между богатыми и бедными гражданами страны. Си заявлял о необходимости «разумной корректировки чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу». Так, китайское правительство заставит богатых платить больше налогов, что позволит урегулировать образовавшееся неравенство в доходах.