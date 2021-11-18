Китайский миллиардер продал часть имущества ради проблемного застройщика

Китайский миллиардер и основатель Evergrande Хуэй Ка Янь продал часть имущества ради решения ситуации с долгами проблемного застройщика. По информации China Business News предприниматель расстался с частью недвижимости и некоторыми предметами искусства на общую сумму в 1,1 миллиарда долларов.

«В настоящее время Сюй Цзяинь лично собирает деньги, чтобы продолжить деятельность Evergrande», — рассказал один из осведомленных источников. Reuters уточняет, что речь идет о продаже трех элитных домов и каллиграфии из его личной коллекции. Сейчас состояние Хуэй Ка Яня оценивается в 11,5 миллиарда долларов.

По данным Financial Times, Evergrande также выставила на продажу стриминговую платформу HengTen Networks Group за 273 миллиона долларов. Актив купила зарегистрированная в Гонконге Allied Resources.

Evergrande — китайский застройщик с самым большим общим долгом в мире, который превышает 300 миллиардов долларов. В 2022 году Evergrande должна погасить облигации на сумму 7,4 миллиарда долларов. В 2021 году компания уже допускала просрочки по платежам и даже приостанавливала в связи с этим торги своими акциями. При этом Пекин опасается, что потенциальный дефолт застройщика повлияет на мировую экономику, рынки и финансовую систему Китая.

Несмотря на сложную ситуацию в материнской компании, девелопер Evergrande собирается выпускать собственные электромобили. Производственная площадка находится в китайском портовом городе Тяньцзинь. Местное правительство заявило, что будет координировать действия с финансовыми учреждениями, чтобы поддержать Evergrande и помочь компании добиться массового производства. Уже к 2025 году Evergrande планирует выпускать и продавать один миллион электрокаров в год.