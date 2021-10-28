Владельцем сгоревшей в Москве Tesla оказался сын экс-депутата Госдумы

Baza: попавшая в аварию в Новой Москве Tesla принадлежит сыну миллиардера Скоробогатько

Владельцем автомобиля Tesla, сгоревшего после ДТП в Новой Москве, оказался Иван Скоробогатько, сын миллиардера, депутата Госдумы VI и VII созывов Александра Скоробогатько. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что в результате аварии водитель получил травмы.

При этом Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что пострадавших нет. Движение в районе инцидента затруднено.

ДТП произошло ранее 28 октября возле станции метро «Прокшино». Электрокар врезался в столб и загорелся, случившееся попало на видео. По предварительным данным, сын экс-депутата ехал со скоростью 200 километров в час.