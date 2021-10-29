Китай обвинили в бездействии перед лицом глобальной катастрофы

Эксперты по климату обвинили Китай в бездействии перед лицом глобальной катастрофы, пишет The Guardian. 28 октября — всего за 3 дня до саммита ООН по климату COP26 — страна опубликовала подробный план по сокращению выбросов, провоцирующих глобальное потепление. Климатологи утверждают, что новые обещания Китая недостаточно амбициозны и мало отличаются от тех, что дал председатель КНР Си Цзиньпин в 2020 году.

Согласно новому плану, объем производимых страной вредных выбросов достигнет пика к 2030 году, а к 2060 страна станет углеродно-нейтральной. Кроме того, Китай намерен увеличить долю возобновляемых источников в потреблении первичной энергии до 25 процентов (предыдущая цель — 20 процентов) и восстановить лесные массивы до 6 миллиардов кубических метров (ранее — 4,5 миллиардов кубических метров). В новом документе появилась конкретная цифра, описывающая желаемый объем солнечной и ветряной энергии к 2030 году в энергосистеме страны, — 1200 гигаватт. Но аналитики сочли, что в этом климатическом плане все равно не хватает «свежих» обещаний.

«За год все изменилось. Недавнее предупреждение МГЭИК [Межправительственной группы экспертом по изменению климата] заставляем посмотреть на цели Китая по-новому. То, насколько возрастут амбиции Китая [в борьбе с глобальным потеплением], будет иметь решающее значение для удержания мировых температур ниже опасного уровня», — заявила Белинда Шепе из аналитического центра по вопросам изменения климата E3G. Она добавила, что Китаю необходимо пересмотреть роль «грязного» топлива, угля, в своей энергетической системе.

Си Цзиньпин недавно пообещал прекратить строительство угольных электростанций за рубежом, но климатологи настаивают, что стране необходимы дополнительные меры по сокращению выбросов. Страна является мировым лидером по объему загрязнений, попадающих в атмосферу — доля Китая составляет почти 30 процентов. «Решение Китая по его NDC [определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с глобальным потеплением] бросает тень на усилия всего мира по борьбе с изменением климата. Из-за внутренней экономической нестабильности страна, похоже, не решается назначать более серьезные краткосрочные цели», — считает Ли Шуо из «Гринпис».

Директор по исследованиям будущего в аналитическом центре Chatham House Бернис Ли утверждает, что новый план Китая «разочаровывает, не отвечает реальным запросам и не соответствует статусу страны как крупнейшего производителя выбросов в мире». Ли настаивает на том, что государству необходимо взять дополнительные обязательства по сокращению зависимости от угля и увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии за рубежом.

В последнее время в мире снизилась стоимость добычи энергии за счет возобновляемых источников, и Китаю теперь проще совершить энергетический переход. Многие аналитики считают, что страна может без особых усилий достичь пика выбросов в 2025 году. «Наш анализ показывает, что Китай может расширить свои усилия по сокращению выбросов, при этом одновременно сохраняя экономический рост и очищая окружающую среду», — прокомментировала вице-президент по климату и экономике Института мировых ресурсов Хелен Маунтфорд.

Международная Комиссия по энергетическому переходу в сентябре сообщила, что странам, использующим много ископаемого топлива, необходимо сократить не только выбросы углерода, но и другого парникового газа — метана. Чтобы замедлить глобальное потепление, компании должны остановить утечки метана на буровых платформах и производственных площадках. Всего несколько главных стран-«загрязнителей» — Россия, США, Китай и Канада — могут оказать огромное влияние на изменение климата.