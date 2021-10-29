Среда обитания
 
Последние новости
ФСБ задержала назвавшегося другом Галявиева студента
В ЛНР сообщили об украинской военной технике в жилых районах Донбасса
С наступлением длинных выходных центр Москвы освободился 
Роналду побил рекорд Месси в Instagram
Россиянам назвали способ защиты от нового типа финансовой пирамиды
В Грузии заявили о попытке государственного переворота
В еще одном российском регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт»
Перечислены симптомы переизбытка цифровой информации
Эксперт раскритиковал приговор пожарным по делу «Зимней вишни»
Байден приехал в Ватикан в кортеже из 85 машин
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай обвинили в бездействии перед лицом глобальной катастрофы

The Guardian: новый план Китая по сокращению выбросов сочли недостаточно амбициозным
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Getty Images

Эксперты по климату обвинили Китай в бездействии перед лицом глобальной катастрофы, пишет The Guardian. 28 октября — всего за 3 дня до саммита ООН по климату COP26 — страна опубликовала подробный план по сокращению выбросов, провоцирующих глобальное потепление. Климатологи утверждают, что новые обещания Китая недостаточно амбициозны и мало отличаются от тех, что дал председатель КНР Си Цзиньпин в 2020 году.

Согласно новому плану, объем производимых страной вредных выбросов достигнет пика к 2030 году, а к 2060 страна станет углеродно-нейтральной. Кроме того, Китай намерен увеличить долю возобновляемых источников в потреблении первичной энергии до 25 процентов (предыдущая цель — 20 процентов) и восстановить лесные массивы до 6 миллиардов кубических метров (ранее — 4,5 миллиардов кубических метров). В новом документе появилась конкретная цифра, описывающая желаемый объем солнечной и ветряной энергии к 2030 году в энергосистеме страны, — 1200 гигаватт. Но аналитики сочли, что в этом климатическом плане все равно не хватает «свежих» обещаний.

«За год все изменилось. Недавнее предупреждение МГЭИК [Межправительственной группы экспертом по изменению климата] заставляем посмотреть на цели Китая по-новому. То, насколько возрастут амбиции Китая [в борьбе с глобальным потеплением], будет иметь решающее значение для удержания мировых температур ниже опасного уровня», — заявила Белинда Шепе из аналитического центра по вопросам изменения климата E3G. Она добавила, что Китаю необходимо пересмотреть роль «грязного» топлива, угля, в своей энергетической системе.

Си Цзиньпин недавно пообещал прекратить строительство угольных электростанций за рубежом, но климатологи настаивают, что стране необходимы дополнительные меры по сокращению выбросов. Страна является мировым лидером по объему загрязнений, попадающих в атмосферу — доля Китая составляет почти 30 процентов. «Решение Китая по его NDC [определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с глобальным потеплением] бросает тень на усилия всего мира по борьбе с изменением климата. Из-за внутренней экономической нестабильности страна, похоже, не решается назначать более серьезные краткосрочные цели», — считает Ли Шуо из «Гринпис».

Директор по исследованиям будущего в аналитическом центре Chatham House Бернис Ли утверждает, что новый план Китая «разочаровывает, не отвечает реальным запросам и не соответствует статусу страны как крупнейшего производителя выбросов в мире». Ли настаивает на том, что государству необходимо взять дополнительные обязательства по сокращению зависимости от угля и увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии за рубежом.

В последнее время в мире снизилась стоимость добычи энергии за счет возобновляемых источников, и Китаю теперь проще совершить энергетический переход. Многие аналитики считают, что страна может без особых усилий достичь пика выбросов в 2025 году. «Наш анализ показывает, что Китай может расширить свои усилия по сокращению выбросов, при этом одновременно сохраняя экономический рост и очищая окружающую среду», — прокомментировала вице-президент по климату и экономике Института мировых ресурсов Хелен Маунтфорд.

Международная Комиссия по энергетическому переходу в сентябре сообщила, что странам, использующим много ископаемого топлива, необходимо сократить не только выбросы углерода, но и другого парникового газа — метана. Чтобы замедлить глобальное потепление, компании должны остановить утечки метана на буровых платформах и производственных площадках. Всего несколько главных стран-«загрязнителей» — Россия, США, Китай и Канада — могут оказать огромное влияние на изменение климата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глобальное потепление вынудило людей питаться кактусами
Оценены траты на спасение человечества
Климатологи предупредили о наступлении на Земле невыносимой жары
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0116 августа

Точка невозврата.

Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
14:5627 октября

Женщину заставили избавиться от фейкового трупа во дворе

14:1827 октября

Россиянке с 16 детьми пригрозили лишением единственной квартиры

13:5827 октября

Назван срок запуска нового кольца в московском метро

Среда обитания00:03 1 сентября

Смертельный сквозняк.

Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
13:3427 октября

Определены любимые страны российских покупателей жилья за рубежом

13:0427 октября

Средняя цена квартиры в России приблизилась к психологической отметке

12:3127 октября

Владеющим недвижимостью россиянам пообещали важные изменения в 2022 году

Среда обитания00:01 9 августа

«Лучше удержать квартирантов»

Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
12:0427 октября

Россияне массово повысили цены на загородные дома

11:3127 октября

Россиян предупредили о скором появлении гетто в крупных городах

11:1227 октября

Названы причины непопулярности энергоэффективного жилья в России

Россия
«Мы больше не можем праздновать как раньше»
Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта
Украина поможет Европе согреться дровами
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Эрдоган решил бороться с супермаркетами миллионными штрафами
Комфорт для инноваторов.
Как ДОМ.РФ устроит быт резидентов Сколково и студентов Сколтеха
Еду навынос теперь можно будет заказать на «Яндекс.Картах»
Социальный лифт.
Как помогают молодым и талантливым в России
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье
Тяжелобольная бывшая жена Аршавина попала в больницу
Игрок РПЛ поборется за звание лучшего футболиста мира
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Диктор UFC пропустит турнир впервые за 25 лет из-за коронавируса
Партнерский материал
«Зенит» оторвется, ЦСКА обгонит.
Первый матч «Зенита» после 7:1 со «Спартаком», ЦСКА против Слуцкого и «МЮ» в Лондоне
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Минцифры начнет искать мошенников в приложениях
Врач перечислил действенные методы профилактики рака
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Kia XCeed обновился и подорожал в России
Топовый Toyota Land Cruiser 300: дизель и версия GR Sport
Новый двигатель и полный привод с тремя блокировками
Toyota показала электрический аналог RAV4
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
Представлен новый Mercedes-AMG SL
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
BMW X3 M обогнал по мощности X5 M
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
Выходи из комнаты.
Что такое «новый театр» и какие формы он принимает в современной России
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
Все материалы