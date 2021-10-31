Темникова рассказала о встрече с педофилом под видом продюсера в 17 лет

Певица Елена Темникова рассказала о знакомстве с педофилом под видом продюсера в 17 лет. Воспоминаниями она поделилась в большом интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

По словам Темниковой, впервые она приехала в Москву по приглашению мужчины, который представился поэтом-песенником. Он пообещал юной артистке помощь в построении карьеры и убедил ее переехать в столицу. «Мне собрали и постельное белье, зимнюю одежду, фотоальбомы, толстые, гигантские... А еще мама мне все грамоты положила. Ну это же абсурд! Ну кому эти грамоты нужны были бы? Но тогда я к этому отнеслась очень серьезно», — рассказала Темникова.

Когда исполнительница приехала в Москву, чтобы заселиться в общежитие, ее никто не встретил. Темникова позвонила продюсеру, но тот прямо ответил, что он женат, и она приехала не вовремя. Тогда девушка настояла на заселении ее в ближайший отель, мужчина согласился.

Администратор отеля предупредила будущую звезду, что ее новый знакомый часто приводит в гостиницу несовершеннолетних девочек, поэтому ей необходимо переехать в другой номер. «В общем, он педофилом оказался. Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12», — вспоминает певица. Впоследствии ей поступали угрозы от педофила, которые она игнорировала. «Представляешь, нецелованной девочке попасться в лапы такому пауку?» — обратилась к Бондарчук артистка.