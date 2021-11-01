На Урале создадут филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра

На Урале захотели создать филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который будет включать порядка 80 музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Об этом со ссылкой на представителей Свердловской областной филармонии сообщает ТАСС.

Директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко указал, что Уральский юношеский симфонический оркестр будет формироваться на базе регионального образовательного центра Юрия Башмета в Екатеринбурге. По его словам, отбор музыкантов будут проводить в Уральском музыкальном колледже, где как раз и располагается упомянутый региональный центр. Концерты планируется проводить в этом же образовательном учреждении.

Гринченко указал, что власти Свердловской области уже одобрили данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдет концерт проекта «Нитью единой», в рамках которого самобытные музыкальные коллективы представят слушателям творчество народов Севера. Отмечается, что цель проекта — объединение музыкальных традиций разных национальностей и развитие межрегионального культурного взаимодействия.