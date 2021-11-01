В МИД высказались об инцидентах с якобы применением химоружия против россиян

Россия будет добиваться истины в происшествиях, в которых якобы применялось химическое оружие против россиян. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает беспочвенные обвинения в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального ((учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Белоусов отметил, что в данном вопросе власти сделали все возможное, чтобы установить истину, однако официальные запросы российской Генпрокуратуры остались без ответов. Кроме того, он указал на «пустые коллективные заявления» представителей ФРГ, Франции и Швеции.

По словам представляющего позицию Министерства иностранных дел (МИД), выражающие озабоченность данной ситуацией страны хотят исказить истинное положение дел в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и «сознательно ввести в заблуждение государства-члены ООН и этой организации».

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) на один год продлил персональные санкции против граждан России за применение и распространение химического оружия. Ограничительные меры нацелены на 15 физических лиц и две организации. Попавшим под санкции запрещаются поездки в страны Евросоюза, а также их активы в ЕС замораживаются.