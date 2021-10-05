Зампостпреда России при ООН провел «урок» по химии и физике для западных коллег

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по теме химоружия в Сирии отметил неверное трактование западными партнерами законов из уроков физики, химии и математики, когда они обвиняют САР в применении химического оружия. Об этом пишет РИА Новости.

В апреле 2021 года страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели заседание и приняли резолюцию, приостанавливающую права и привилегии Сирии в организации. В СБ обвиняют Сирию в применении химоружия и в отказе сотрудничать с ОЗХО. «Меньше половины голосов "за" и лишь 6 из 15 голосов от членов СБ в поддержку – это для вас широкая поддержка, не будем с вами спорить. Видимо, нас с вами по-разному учили арифметике», — сказал Полянский.

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Он поддержал сирийские власти перед западными коллегами, отметив, что они добросовестно выполняют свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не отказывается от сотрудничества с ОЗХО.

Дипломат отметил разницу в трактовке законов физики. Он напомнил, что в учебниках говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию. «Цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Думе в апреле 2018 года, не могли не иметь характерных повреждений», — сказал он.

Ранее зампостпреда России при ОЗХО Анна Евстигнеева рассказала, что Москва отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО) по Сирии.